Neue unabhängige Plattform für die Lizenzierung von Patenten für Wi-Fi eingeführt

Avanci Wi-Fi 6 Vehicle wird das erste Lizenzprogramm sein, das im Rahmen der Plattform eingerichtet wird

Avanci, der unabhängige Weltmarktführer für gemeinsame Lizenzlösungen, gab heute die Einführung von Avanci Wi-Fi bekannt, einer neuen Lizenzplattform für standardessentielle Patente (SEPs), die die Standards Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 abdecken. Das erste im Rahmen der Plattform eingerichtete Programm ist Avanci Wi-Fi 6 Vehicle, das bereits zehn Patentinhaber zusammengebracht und seine erste Patentunterlizenzvereinbarung mit der Mercedes Benz AG unterzeichnet hat. Damit ist das Avanci Wi-Fi 6 Vehicle-Lizenzprogramm das größte gemeinsame Lizenzprogramm für Wi-Fi 6 SEPs hinsichtlich der Anzahl der teilnehmenden Patentinhaber und das einzige gemeinsame Lizenzprogramm, das einen großen Automobilhersteller als Lizenznehmer öffentlich bekannt gegeben hat. Durch die Zusammenführung wesentlicher Wi-Fi 6-Patentrechte in einer einzigen Lizenz vereinfacht das Programm die Lizenzierung für Automobilhersteller und unterstützt die weitere Einführung fortschrittlicher drahtloser Konnektivität in Fahrzeugen. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft weitere Lizenzgeber und Lizenznehmer der Plattform beitreten werden.

"Unsere Lizenzierung standardessentieller Patente für Mobilfunkkonnektivität durch unsere 4G- und 5G-Fahrzeugprogramme hat Avanci als die naheliegende Wahl positioniert, als die Automobilindustrie nach einer effizienten Lösung für die Wi-Fi-Lizenzierung suchte", erklärte Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer von Avanci. "Nachdem wir eine vertrauenswürdige Plattform für die Mobilfunkverbindung in Fahrzeugen etabliert haben, erweitern wir diesen transparenten und ausgewogenen Ansatz nun auch auf WLAN, um die kontinuierliche Innovation im Bereich vernetzter Fahrzeuge zu unterstützen."

Die neue Wi-Fi-Plattform von Avanci baut auf dem Erfolg der 4G- und 5G-Fahrzeugprogramme von Avanci auf, die zusammen mehr als 250 Millionen vernetzte Fahrzeuge weltweit abdecken, darunter mehr als 140 Automobilmarken in beiden Programmen.

"Nach Mobilfunk ist WLAN eine der wichtigsten drahtlosen Technologien, die in modernen Fahrzeugen integriert sind. Es ermöglicht die effiziente Bereitstellung von Software-Updates, Diagnosen, Kartendaten und anderen Diensten mit hoher Bandbreite, die das Fahrerlebnis verbessern", erklärte Qudus Olaniran, Senior Vice President und Head of Avanci Wi-Fi. "Die Einführung von Avanci Wi-Fi spiegelt sowohl die wachsende Bedeutung dieses Standards als auch unser Engagement für die Vereinfachung der Lizenzierung wichtiger Wi-Fi-Technologien wider."

Avanci Wi-Fi 6 Vehicle bietet eine einzige Lizenz, die Tausende von patentierten Technologien abdeckt, die für die Implementierung von Wi-Fi 6-Konnektivität unerlässlich sind. Der Lizenzgebührensatz pro Fahrzeug wird potenziellen Lizenznehmern auf vertraulicher Basis mitgeteilt. Für Unternehmen, die einen Lizenzvertrag vor ihrem ersten Verkauf eines Wi-Fi 6-kompatiblen Fahrzeugs oder innerhalb von sechs Monaten nach Einführung des Avanci Wi-Fi 6 Vehicle-Programms abschließen, kann ein Frühbucherrabatt gewährt werden. Weitere Informationen, einschließlich der ersten Teilnehmer und Programmdetails, finden Sie unter www.avanci.com/wi-fi.

Avanci ist eine unabhängige Lizenzierungsplattform, die den Zugang zu patentierten Technologien vereinfacht, die für globale Standards unerlässlich sind. Durch die Zusammenführung von Lizenzgebern und Lizenznehmern mittels effizienter, transparenter Lösungen unterstützt Avanci Unternehmen dabei, transformative Technologien auf den Markt zu bringen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Innovatoren angemessen vergütet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avanci.com.

