Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 04
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|275616.77
|6.2634
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127553956.00
|810486413.18
|6.3541
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|13660692.00
|67803795.79
|4.9634
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|348181.00
|1783017.76
|5.121
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21726724.04
|6.0352
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|84764.35
|6.1039
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22275384.00
|135441423.17
|6.0803
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|982647.67
|5.376
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38113052.00
|292310651.55
|7.6696
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/03/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|5619522.00
|28721816.22
|5.1111
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|03/03/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|31293138.02
|5.669
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|03/03/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52750000.00
|271385365.36
|5.1447
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/03/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2030000.00
|11122692.87
|5.4792
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/03/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|225071.33
|4.9449
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/03/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10413893.32
|5.3405
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/03/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4200000.00
|21141293.44
|5.0336
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/03/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|42169.00
|211992.50
|5.0272
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/03/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3950000.00
|19829023.28
|5.02
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|03/03/2026
|RGSC
|IE000OHXGWO8
|1090000.00
|5321486.97
|4.8821
