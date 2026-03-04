Anzeige
Mittwoch, 04.03.2026
PR Newswire
04.03.2026 08:06 Uhr
19 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 04

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 275616.77 6.2634
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 127553956.00 810486413.18 6.3541
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DGD IE00042EX8S2 13660692.00 67803795.79 4.9634
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DGH IE0001CEGCP5 348181.00 1783017.76 5.121
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21726724.04 6.0352
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 84764.35 6.1039
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DUS IE000XERHYF0 22275384.00 135441423.17 6.0803
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 982647.67 5.376
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 03/03/2026 3DEM IE0002Z12PN9 38113052.00 292310651.55 7.6696
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 03/03/2026 REMD IE00063T9YS5 5619522.00 28721816.22 5.1111
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 03/03/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 31293138.02 5.669
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 03/03/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52750000.00 271385365.36 5.1447
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 03/03/2026 RHYE IE0000LTAD82 2030000.00 11122692.87 5.4792
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 03/03/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 225071.33 4.9449
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 03/03/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10413893.32 5.3405
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/03/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4200000.00 21141293.44 5.0336
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/03/2026 3DCH IE000A537EY2 42169.00 211992.50 5.0272
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/03/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3950000.00 19829023.28 5.02
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 03/03/2026 RGSC IE000OHXGWO8 1090000.00 5321486.97 4.8821

© 2026 PR Newswire
