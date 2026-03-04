Neue Daten von den amerikanischen ETFs zeigen erneut deutliche Kapitalrotationen bei ETF-Anlegern. Das steckt hinter diesen Entwicklungen und diese Chancen ergeben sich für Anleger. ETF-Anleger haben in der vergangenen Woche wieder deutliche Veränderungen an ihren Portfolios durchgeführt. Neue Daten aus dem amerikanischen Raum zeigen dabei deutliche Kapitalrotationen. ETF-Anleger stellen Portfolios um Konkret gab es folgende Zu- und Abflüsse, beispielhaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
