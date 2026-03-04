Anleihevolumen auf 200 Mio. Euro erhöht
Die Katjes International GmbH & Co. KG hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury einen Vertrag über den Erwerb von rund 27 % der Anteile an der italienischen Missoni S.p.A. unterzeichnet. Der Kaufpreis für die Transaktion wird überwiegend aus eigenen Mitteln erbracht. Zusätzlich hat Katjes International den bestehenden Nordic Bond 2023/28 (ISIN: NO0012888769; 6,75% p.a.) um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
