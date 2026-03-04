EQS-News: OpenWay Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Gartner würdigt die OpenWay Group im Market Guide 2026 für Zahlungsplattformen im digitalen Handel



MONT-SAINT-GUILBERT, Belgien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay wird in den Gartner Market Guide 2026 für Zahlungsplattformen im digitalen Handel aufgenommen. Wie Gartner feststellt, sollten "Verantwortliche im digitalen Handel, die für Online- und mobile Zahlungen zuständig sind, diesen Market Guide nutzen, um diesen komplexen, sich schnell entwickelnden Markt sowie die damit verbundene Plattformlandschaft der Anbieter zu verstehen." In dem Bericht bezeichnete Gartner OpenWay als einen repräsentativen Anbieter für sein Produkt, die Way4 Merchant Acquiring Plattform. Dem Bericht zufolge bleibt der Markt für Zahlungen im digitalen Handel komplex und dynamisch. Während bestimmte Segmente wie die Großkundenabwicklung, gehostete Zahlungsseiten und die Tokenisierung bereits ausgereift sind, entwickelt sich der Markt weiter. Gartner stellt fest, dass der globale E-Commerce-Einzelhandelsmarkt von 2025 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % wachsen und bis 2030 eine Marktgröße von 4,964 Billionen US-Dollar erreichen wird, gegenüber 3,660 Billionen US-Dollar im Jahr 2025. In diesem Zusammenhang empfiehlt Gartner Unternehmen, Zahlungen als strategische Geschäftsfunktion zu betrachten und Anbieter auszuwählen, die Möglichkeiten zur Umsatz- und Gewinnsteigerung durch Mehrwertdienste bieten, mit denen sie das Zahlungserlebnis steuern und die Akzeptanzraten optimieren können. Sie sollten sicherstellen, dass die aktuelle und künftige Zahlungsstrategie des Unternehmens durch den ausgewählten Anbieter unterstützt werden kann, indem sie die Marktabdeckung sowie die vom Unternehmen benötigten Zahlungsarten und Dienste prüfen. Außerdem wird empfohlen, geografische Expansionspläne, die sich in den nächsten drei bis fünf Jahren auf Zahlungen auswirken, in diese Strategie einzubeziehen. Way4 ist eine Plattform, die verschiedene Zahlungsszenarien in digitalen Handelsökosystemen unterstützt. Way4 Merchant Acquiring ist eine umfassende Softwareplattform für den digitalen Zahlungsverkehr, die von weltweit führenden Banken, erstklassigen Acquirern, Zahlungsabwicklern, PayFacs, PSPs, Einzelhändlern und Fintechs genutzt wird. Sie unterstützt alle Händlerkategorien und -größen, mehrere Geschäftsmodelle sowie Karten- und Nichtkartenzahlungen, einschließlich digitaler Währungen, Wallets und quasi-monetärer Instrumente wie Kraftstofflitern, Mobilfunkguthaben oder Nachhaltigkeitspunkten. Way4 wurde als konfigurierbare Omnichannel-Echtzeitplattform entwickelt und ermöglicht großen Acquirern, innerhalb weniger Monate neue Zahlungslösungen einzuführen und innerhalb weniger Wochen neue Produkte oder Preismodelle bereitzustellen, während gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit für große grenzüberschreitende Portfolios mit bis zu 2 Millionen Händlern aufrechterhalten wird. Wir glauben, dass die Aufnahme von OpenWay die Identifizierung von Anbietern durch Gartner widerspiegelt, die diese Kriterien innerhalb des definierten Umfangs des Market Guide erfüllen. Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12. Januar 2026 GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keinen in seinen Forschungsveröffentlichungen dargestellten Anbieter, kein Produkt und keinen Dienst und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Forschungsveröffentlichungen geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenfeststellungen auszulegen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich etwaiger Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921153/OpenWay_Gartner.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gartner-wurdigt-die-openway-group-im-market-guide-2026-fur-zahlungsplattformen-im-digitalen-handel-302698599.html



