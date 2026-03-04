© Foto: john wreford - imageBROKER.comThailand-Aktien brechen ein! Ein Rückgang des Leitindex SET um 8 Prozent löst einen zeitweisen Handelsstopp aus. Zuvor war bereits der südkoreanische Aktienmarkt abgestürzt.Der plötzliche Rückgang des thailändischen Leitindex SET ist ein Teil eines umfassenderen Absturzes an den asiatischen Märkten, der durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ausgelöst wurde. Insbesondere die eskalierende Lage rund um den Iran hat die globalen Ölpreise steigen lassen. Und Thailand, ein Land, das stark auf Energieimporte angewiesen ist, ist besonders betroffen. Höhere Ölpreise führen zu einer höheren Inflation, drücken die Unternehmensmargen und setzen die ohnehin schon angeschlagene thailändische …Den vollständigen Artikel lesen
