FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die im Februar noch rosige Lage der Traton -Aktie trübt sich derzeit mit dem Iran-Krieg rasant ein. Am Mittwoch steuern die Titel wegen eines vorsichtigen Ausblicks im Tradegate-Handel mit einem Abschlag von fünf Prozent auf 31,20 Euro auf den nächsten großen Verlusttag zu.

Am Montag und Dienstag hatten die Papiere schon summiert fast neun Prozent verloren wegen des eskalierten Konflikts im Nahen Osten. Im Februar waren die Titel in der Spitze noch über 37 Euro gehandelt worden. Damit hatten sie sich ihrem gut ein Jahr alten Rekordhoch von 38,45 Euro genähert.

Traton legte am Morgen seine Jahreszahlen vor, die nach Angaben des Analysten Fabio Hölscher von Warburg Research auf ein solides viertes Quartal schließen lassen. Der Experte sieht aber den Ausblick etwas unter den Erwartungen.

Das angestrebte Margenziel impliziere im Mittelwert kein Wachstum, was hinter den Markterwartungen zurückbleibe. Die strategische Hauptsorge bleibe, das international Geschäft angesichts der US-Handelsbarrieren wieder in die Gewinnzone zu führen./tih/stk

