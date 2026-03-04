EQS-News: KFB Technologies / Schlagwort(e): Produkteinführung/ESG

BRESLAU, Polen, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- KFB Technologies, ein führender Anbieter vibroakustischer und umwelttechnischer Lösungen für industrielle Hersteller - darunter mehrere europäische Top-Automobilhersteller - bringt mit RAFA eine KI-gestützte, integrierte Umweltmanagement-Plattform auf den Markt. Das System unterstützt Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber dabei, Umweltauswirkungen zu erfassen, Risiken zu bewerten und gezielt zu steuern. RAFA basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung von KFB in der Industrieakustik - von der Reduktion von Lärm und Vibrationen in Produktionsstätten bis hin zur Optimierung des Produktdesigns, von handgeführten Geräten bis zu schweren Industriemaschinen. Die Plattform, die bereits bei Kunden in Deutschland und der Schweiz im Einsatz ist, erfasst Lärm und Vibrationen ebenso wie Luft-, Wasser- und Bodenqualität. Mithilfe fortschrittlicher Analytik und künstlicher Intelligenz identifiziert RAFA Emissionsquellen und leitet konkrete Maßnahmen zur Risikominderung ab. Von den Hauptstandorten in Breslau (Südwestpolen) und Bochum sowie dem Technologiezentrum in Chennai (Indien) aus hat KFB bislang mit mehr als 250 internationalen Industriekunden zusammengearbeitet und weltweit rund 2.500 Ingenieur- und Umweltprojekte realisiert. Die Einführung von RAFA markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Unternehmensentwicklung. KFB verfolgt dabei aktiv Partnerschaften und Akquisitionen in Westeuropa. "Industrieunternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen unter wachsendem Druck, schädliche Emissionen wie Lärm oder Luftverschmutzung zu reduzieren und gleichzeitig ihr Haftungsrisiko zu minimieren", sagt Filip Baranski, CEO und Mitbegründer der KFB Group. "RAFA ist ein innovatives Betriebssystem zur Steuerung der Umweltauswirkungen eines Unternehmens. Es vereint Messung, Analyse und Steuerung von Emissionen in einer Plattform, um Risiken zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Davon profitieren unsere Kunden unmittelbar: durch sicherere Arbeitsplätze und einen besseren Schutz der Anwohner." RAFA wird als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten und nutzt maschinelles Lernen sowie weitere KI-Technologien, um Umweltdaten aus einer Vielzahl von Sensoren umfassend auszuwerten. Die Plattform lokalisiert Ursachen schädlicher Emissionen, analysiert Entwicklungen über längere Zeiträume hinweg und schlägt gezielte Maßnahmen zu deren Beseitigung vor. Darüber hinaus generiert RAFA belastbare Erkenntnisse für die ESG-Compliance und unterstützt eine vorausschauende Instandhaltung. "Die Integration künstlicher Intelligenz in Klimatechnologien verändert grundlegend, wie Unternehmen Umweltdaten erfassen, auswerten und nutzen", sagt Florian Netz, Geschäftsführer von KFB Deutschland. "Unsere Kunden gewinnen dadurch nicht nur Transparenz, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung wirksamer und zielgerichteter Lösungen." RAFA kombiniert Daten aus lokalen und globalen Überwachungssystemen. Vor Ort integriert die Plattform bestehende Messgeräte mit mobilen RAFA-Überwachungsstationen. Ergänzt werden diese Informationen durch Daten von mehr als 200 Satelliten. So ermöglicht RAFA die nahezu echtzeitfähige Überwachung großflächiger Emissionsgebiete - sowohl im Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen als auch auf den Fortschritt von Minderungsmaßnahmen. Während viele Wettbewerbsprodukte einzelne Umweltfaktoren isoliert betrachten, vereint RAFA Lärm und Vibrationen mit Luft-, Wasser- und Bodenverunreinigungen in einem einzigen System. Dadurch können Nutzer Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren analysieren und ganzheitliche Lösungsansätze entwickeln. Im Rahmen des Abonnementmodells integriert KFB vorhandene Sensorsysteme der Kunden oder stellt bei Bedarf die komplette erforderliche Messtechnik bereit. "Unsere Mission bei KFB entwickelt sich weiter", so Baranski. "Neben der Analyse und Bewältigung bestehender Umweltprobleme arbeiten wir zunehmend präventiv - mit dem Ziel, Belastungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Mit dieser skalierbaren Tool-Suite für Monitoring, tiefgehende Analysen und maßgeschneiderte Aktionspläne unterstützen wir Industrieunternehmen und öffentliche Stellen dabei, ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihren ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu reduzieren." Weitere Informationen zu RAFA finden Sie unter www.rafa-imp.com . Über KFB Technologies KFB Technologies wurde 2009 von Filip Baranski und Kate Baranska parallel in Breslau (Polen) und Bochum (Deutschland) gegründet - ursprünglich unter dem Namen KFB Acoustics. Ende 2025 erfolgte die Umbenennung, um der erweiterten Unternehmensmission Rechnung zu tragen. KFB zählt zu den wenigen europäischen Anbietern, die fortschrittliche Akustik- und Umwelttechnik mit KI-basierten Lösungen kombinieren, um Emissionsquellen präzise zu identifizieren und wirksame Minderungsstrategien zu entwickeln. Mit mehr als 250 Kunden aus Industrie, Verkehrsinfrastruktur und öffentlicher Verwaltung hat KFB weltweit über 2.500 Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit Standorten in Polen, Deutschland und Indien bereitet sich das Unternehmen durch gezielte Übernahmen und Partnerschaften auf eine weitere internationale Expansion vor. Die führende polnische Wirtschaftszeitung Rzeczpospolita hat KFB als eines der zwölf wichtigsten polnischen Technologieunternehmen genannt, die man 2026 im Blick behalten sollte. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925020/KFB_Technologies.jpg

