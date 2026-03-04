Dortmund (ots) -Neun Monate, 80 Mitarbeitende, drei Unternehmen - und ein ungewöhnlicher Fokus: Jobglück.Die Schumann-Gruppe in Dortmund hat sich mit ihren Mitarbeitenden auf einen Transformationsprozess eingelassen, bei dem Zusammenarbeit neu und zwar glücklicher gedacht wird. Das Ergebnis: geringere Krankenstände, weniger Kündigungen und ein spürbar glücklicheres Wir-Gefühl.Was ist passiert? Statt weiter ausschließlich an Prozessen und Strukturen zu arbeiten, stellte die Geschäftsführung der Schumann-Prüf GmbH und des KFZ-Sachverständigenbüro eine andere Frage:Wie schaffen wir es, dass die Menschen bei uns gerne und gut arbeiten?Dieser Perspektivwechsel ist zentral im Konzept des Jobglücks (http://ots.de/K9uFZy), das der Experte für die Arbeitswelt der Zukunft, Dr. Achim Pothmann aus Unna entwickelt hat.Was bedeutet Jobglück?Jobglück bedeutet, die Menschen arbeiten nicht nur gerne - sondern auch gerne in und für ihr Unternehmen.Es geht nicht um Dauerhappiness oder Sozialromantik. Sondern um eine Haltung zur Arbeit.Wer "gernemacht", macht in der Regel auch "gut". Und gute Arbeit führt zu wirtschaftlichem Erfolg. Dieser Wirkungszusammenhang ist sowohl wissenschaftlich belegt, als auch in der Praxis eindrucksvoll bewiesen: Zufriedene Mitarbeitende sind leistungsbereiter, kooperativer, loyaler usw.Wenn die Mehrheit Jobglück erlebt, entsteht laut Achim Pothmann (http://www.drpothmann.de) ein Glückliches UnternehmenSie zeichnet aus:- höhere Leistungsbereitschaft- stärkere Mitarbeiterbindung- geringere Fluktuation- sinkende Krankheitskosten- steigende ArbeitgeberattraktivitätDer wirtschaftliche Erfolg wird dabei nicht mehr "erzwungen" - er entsteht als logisches Ergebnis. Genau das erlebte die Schumann-Gruppe in Dortmund.Hartmut Lehnert, geschäftsführender Gesellschafter der Schumann-Prüf GmbH resümiert:"Das, was Achim Pothmann mit unserem Unternehmen gemacht hat, sprengt alle Vorstellungen".Was in neun Monaten entstand, war mehr als ein Kulturprojekt. Die drei Unternehmen wuchsen emotional enger zusammen. Aus einzelnen Einheiten wurde ein gemeinsames "Glückliches Unternehmen".Kurzvideo dazu: https://youtu.be/AV01TbWxXo8Informationen zu Glückliches Unternehmens: https://drpothmann.de/glueckliches-unternehmen/Pressekontakt:Dr. Achim Pothmanninfo@drpothmann.deOriginal-Content von: Dr. Achim Pothmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182114/6228346