Spark Energy Minerals: 33% MREO - raus aus dem China-Monopol?!

Der Anlass, dass Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) derzeit so viel Aufmerksamkeit erfährt, sind herausragende Ergebnisse des ersten Bohrprogramms auf einem bislang unerschlossenen Projektgebiet:

Jedes der fünf Bohrlöcher zeigte hochgradige Mineralisierung: Bis zu 6.682 ppm seltene Erden, darunter 33% Magnet Rare Earth Oxides (Magnet-Seltenerdoxide), sowie 63 g/t Gallium. Bemerkenswert ist zudem, dass diese Spitzenwerte in einer geologisch einfach ausbeutbaren Ionenadsorptions-Ton-Lagerstätte erzielt wurden - einem seltenen Lagerstättentyp, der nur in subtropischen Gebieten entstehen kann und maßgeblich zur dominierenden Stellung Chinas im Bereich der Seltenen Erden beigetragen hat.

Trump und die Magnete

Was Präsident Trump kürzlich in einigen seiner eigenartig anmutenden Ausführungen (Link) kürzlich zu erklären versuchte, ist der Umstand, dass die Welt ohne "Magnete" nicht laufen würde. Er liegt vollkommen richtig, dass China das Monopol auf Magnete besitzt. Damit sind nicht magnetisiertes Eisen oder Elektromagnete gemeint, sondern Permanentmagnete, die aus Dysprosium, Terbium, Neodym und Präseodym (MREO) bestehen. Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) hat möglicherweise genau das gefunden, was Trump sucht.

Die letzten Bohrproben von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) zeigten einen sehr hohen MREO-Anteil von bis zu 33% im REE-Gesamtspektrum!

Spark Delivers Shallow Magnet Rare Earths up to 33% MREO and Gallium from Surface in All Five Maiden Drill Holes

Alle fünf ersten Bohrungen durchteuften eine ausgedehnte Mineralisierung von Seltenen Erden ("REE") und Gallium ("Ga") von der Oberfläche bis zum Bohrlochgrund. Die durchgängige Mineralisierung über 100% der Bohrungen liefert erste Hinweise auf ein lateral durchgehendes System kritischer Mineralien. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die vollständige Tiefenausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen.

78 m mit einem Gehalt von 2.430 ppm TREO (21% MREO) - 6.682 ppm (33% MREO) Spitzenwert

28 m mit einem Gehalt von 2.031 ppm TREO (21% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1.353 ppm TREO (22% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1,851 ppm TREO (22% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1,353 ppm TREO (22% MREO)

Gallium in allen fünf ersten Bohrungen ab der Oberfläche nachgewiesen

94 m mit 63 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

54 m mit 46,45 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

58 m mit 52 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

46 m mit 49,10 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

44 m mit 47 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

Das Vorkommen von Galliummineralisierung ab der Oberfläche in jeder Bohrung unterstreicht den oberflächennahen Charakter des Systems und seine wachsende strategische Bedeutung. Gallium ist ein wichtiger Rohstoff für moderne Halbleiter, KI-Prozessoren, Hochfrequenz-Radarsysteme und LED-Technologien. Angesichts der hohen Konzentration des globalen Angebots und der Exportbeschränkungen haben neue Galliumfunde außerhalb der traditionellen Lieferketten zunehmend strategisches Interesse geweckt.

News Fazit

Wichtig! Alle fünf Bohrungen endeten in Mineralisierung! Das bedeutet, dass die Schichtdicke in der sich die die hochgradige Mineralisierung befindet, noch weitaus mächtiger ist. da man die untere Grenze der Lagerstätte noch nicht gefunden hat!

Ionenadsorptions-Tone, wie diese auf dem Arapaima Projekt von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), sind eine geologische Sonderform von Seltenerderz-Lagerstätten, die sich durch eine einfache Gewinnbarkeit auszeichnen.

Sie sind die weltweit wichtigste Quelle für magnetische Seltenerden (MREO, z. B. Dysprosium, Terbium, Neodym und Praseodym), die für Hochleistungs-Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Luft- und Raumfahrtsystemen, Robotern und Verteidigungstechnologien entscheidend sind. Diese Lagerstätten liegen weitgehend in China und sind der Grund für die Dominanz der Chinesen in diesem Bereich!

Ein Vergleich:

China durchschnittlich Spark Energy (3 Bohrungen) Schichtendicke 5-8 Meter 16-78 Meter Anteil MREO 15-25 Prozent 22-33 Prozent REE Anteil 700-1.200 ppm 1.353-2.430 ppm

Quelle: Fakten über Ionenadsorptions-Tone-REE-Lagerstätten

Es gibt wenig Aufzeichnungen darüber, wie hoch die durchschnittliche Gallium-Mineralisierung bei den chinesischen Lagerstätten ist. Man vermutet, dass diese nur wenige ppm beträgt, weil belastbare Daten fehlen.

Im Fall von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) wird auch die normalerweise wertlose Deckschicht wertvoll, weil auch der "Overburden" zu einer wertvollen Galliumquelle werden könnte!

Der Lateritboden (rötliche Erde) enthält ausreichend Gallium für einen potenziell wirtschaftlichen Abbau (ca. 15 USD/t), und diese Mineralisierung setzt sich zusätzlich zur REE-Mineralisierung bis zum Ende des Bohrlochs fort!

Wenn Sie im Zweifel sind, hier ist ein Vergleich zwischen den typischen Durchschnittsdaten chinesischer Ionenadsorptions-Tone-REE-Lagerstätten (IAC-Typ, China) und den bisher bekannten Daten von Spark Energy Minerals Inc. (Projekt Arapaima, Brasilien) in Bezug auf drei Schlüsselkriterien:

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),

Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

Mehr Informationen: https://sparkenergyminerals.co/

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von Spark Energy Minerals Inc. stammen: Beau Nicholls, BSc (Geo) FAIG

Enthaltene Werte: CA84652L2075