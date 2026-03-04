Die Liste der Herausforderungen für CFOs ist lang: Inflation, geopolitische Konflikte und die unaufhaltsame Welle der künstlichen Intelligenz. In einer Welt, die sich im permanenten Wandel befindet, wird die Unternehmensplanung zur Königsdisziplin. Doch wie navigiert man ein Unternehmen sicher durch diesen Sturm? "Es reicht nicht mehr aus, dass ich einen Mittelfristplan oder einen Langzeitplan habe. Stattdessen muss ich jetzt aktiv und schnell auf Veränderungen reagieren können", warnt Björn Stauss, General Manager Zentraleuropa bei dem Softwareanbieter Board, im Gespräch mit FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Welche Rolle Szenarioplanung jetzt spielt. • Was KI heute und in Zukunft möglich machen wird. • Wie genau sich die Rolle von CFOs verändert. • Was der größte Fehler ist, den CFOs jetzt machen können. Das ganze Interview mit Björn Stauss von Board gibt es jetzt bei FINANCE TV. Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Youtube: https://www.youtube.com/@finance-magazin Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928