Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsrate der Verbraucherpreise fiel im Januar stärker als erwartet von 2,7% auf 2,4% und in der Kernrate erwartungsgemäß von 2,6% auf 2,5%, so die Analysten von Postbank Research.Dies sei jedoch durch den Anstieg der PCE-Kernrate von 2,8% auf 3,0% (erwartet worden seien 2,9%) konterkariert worden. Der Arbeitsmarktreport für den Januar habe eine Stabilisierung angedeutet: Die Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei mit 130.000 doppelt so stark wie erwartet gestiegen. Die Erwerbsquote sei leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei unerwartet von 4,4% auf 4,3% gesunken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
