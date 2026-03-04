SIXT liefert ab - und zwar dort, wo Anleger ganz genau hinschauen: Umsatzrekord, deutlich mehr Gewinn und eine steigende EBT-Marge. In einem Markt, der zuletzt alles andere als entspannt war, setzt der Mobilitätsanbieter ein Ausrufezeichen - und erhöht zugleich die Dividende spürbar. Rekordjahr 2025: Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn Im Geschäftsjahr 2025 kletterte der Konzernumsatz auf 4,28 Mrd. Euro (währungsbereinigt +8,7 %, nominal +7,0 %). Noch interessanter: Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sprang um 19,5 % auf 400,5 Mio. Euro. Damit verbessert sich die EBT-Marge auf 9,4 % (Vorjahr: 8,4 %). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
