Im DAX kommt es wieder zu lustigen Ränkespielen. So steht die LUFTHANSA offenbar kurz vor einer Rückkehr in den DAX - dafür weichen müsste dann voraussichtlich ZALANDO, die derzeit die schwächste Position unter den DAX-Aktien hat. Gefährdet ist aber auch SCOUT24 - ihr Börsenwert, gemessen am Anteil frei handelbarer Aktien, liegt nur geringfügig über dem von ZALANDO. Außerdem ist auch die entsprechende Marktkapitalisierung von PORSCHE nicht weit von den beiden entfernt. Das wird spannend. Die Umgestaltung des DAX erfolgt auf jeden Fall am 23. März.
