Wir sehen AIXTRON potenziell in den frühen Phasen eines strukturellen, mehrjährigen, AI-gesteuerten Optoelektronik-Überzyklus, da der Ausbau von Hyperscaler-Rechenzentren die Nachfrage nach optischen Verbindungen beschleunigt. Das Management erwartet, dass die Nachfrage nach Datacom-Lasern im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hoch sein wird, unterstützt durch die Positionierung der G10-AsP-Plattform in der Indiumphosphid-Epitaxie. Quersignale deuten auf eine aggressive Kapazitätserweiterung bei InP, eine angespannte Laserversorgung und eine mehrjährige Sichtbarkeit hin, während Nvidias strategische Investitionen in Höhe von 4 Milliarden USD in optische Zulieferer die Bedeutung der Sicherstellung von Photonik-Kapazitäten für das AI-Scaling unterstreichen. Wir passen unser Modell an und erhöhen unser Kursziel auf 30,00 EUR, halten jedoch unsere HOLD-Empfehlung aufgrund der Bewertung und der Unsicherheit hinsichtlich sowohl der Größe als auch des Zeitpunkts von AI GaN-Bestellungen sowie der Entwicklung einer signifikanten SiC-Erholung aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





© 2026 mwb research