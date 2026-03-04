EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: secunet Security Networks AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die secunet Security Networks AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
Deutschland
Internet:
www.secunet.com
