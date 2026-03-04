Mitteilung der PORR AG:

Erste Einblicke in erfolgreiches Geschäftsjahr 2025: Bestes Jahr in der Geschichte der PORR

- Anstieg des Auftragsbestands auf EUR 9,5 Mrd. (+11,7 %)

- Produktionsleistung mit EUR 6,8 Mrd. auf Top-Niveau

- Umsatzwachstum auf EUR 6,3 Mrd.

- EBIT auf EUR 197 Mio. gesteigert (+24 %)

Die vorläufigen Zahlen der PORR für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine ausgezeichnete Entwicklung: Die PORR steigerte sich sowohl bei den Aufträgen wie auch in der Produktionsleistung und liefert ein Top-Ergebnis (EBIT). Eine gute Basis für das kommende Jahr, denn der Auftragspolster liegt weit über dem Wert einer Jahresleistung.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: "Wir haben eine durchgehend starke Leistung erbracht - und das in einem geopolitisch nicht einfachen Umfeld und angesichts einer sich nur langsam erholenden Baukonjunktur." Dabei konnte die PORR mit innovativen Lösungen und der Flexibilität, die ihre breite Leistungspalette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...