Im März startet die mittlerweile zehnte Staffel der ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X - Die Show" mit sieben neuen Folgen. Die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert wissenschaftliche Einordnungen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten - relevant, witzig und immer wieder auch ein bisschen nerdy. "MAITHINK X - Die Show", 2026 für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert, macht komplexe Zusammenhänge verständlich und sorgt dabei für Unterhaltung und Durchblick. Zum Jubiläum startet "MAITHINK X " auch einen TikTok-Kanal mit gut recherchierten Inhalten. Die neuen Folgen sind ab Sonntag, 8. März 2026, um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und am Sendetag ab 6.00 Uhr im ZDF-Streamingportal verfügbar."Als ich noch im Labor gearbeitet habe, hab ich mich immer gefragt, warum es denn keine Fernsehsendung gibt, die gleichzeitig unterhält und schlauer macht", erzählt Mai Thi Nguyen-Kim. "Daraus wurde dann irgendwann die Idee für 'MAITHINK X'. Jetzt gehen wir schon in die zehnte Staffel - ich kann es selbst kaum fassen. Zum Glück haben wir mittlerweile gezeigt, wie gut die Kombi aus Wissenschaft und Unterhaltung funktioniert, darüber freue ich mich sehr!"Begleitend zur neuen Staffel startet "MAITHINK X" einen TikTok-Kanal und ergänzt so neben YouTube und Instagram das Social-Media-Portfolio von "MAITHINK X". Ziel des Angebots ist es, die Markenbekanntheit bei den jungen Zielgruppen auszubauen, ZDF-ferne Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen und mit der Kombination aus Wissenschaft und Unterhaltung die User von TikTok zu erreichen.In der neuen Staffel "MAITHINK X - Die Show" setzt sich Mai Thi Nguyen-Kim verständlich, unterhaltsam und alltagsnah mit diesen Themen auseinander:Süßstoffe: Gesund oder gefährlich?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 8. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoLong Covid & ME/CFS - Blackbox der PandemieZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 15. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoWie sicher ist unser Wasser wirklich?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 22. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoWie unsere Erinnerung uns betrügtZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 29. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoPFAS - Fluch der EwigkeitschemikalienZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 12. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoWas ist Musik?ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 19. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneoDie Wissenschaft der dummen EntscheidungenZDF-Streaming-Portal: Sonntag, 26. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo