DAX leicht im Plus - US-Indizes vorbörslich schwächer

Der deutsche Leitindex notiert zur Wochenmitte leicht im Plus. Während der EuroStoxx 50 im europäischen Handel nachgibt, präsentieren sich auch die großen US-Indizes tiefer: Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq-100 tendieren im vorbörslichen Handel schwächer.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus der Märkte steht heute die sicherheitspolitische Lage rund um eine der wichtigsten Energietransitrouten weltweit. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die US-Marine bei Bedarf Tanker durch die Straße von Hormus eskortieren werde, um den freien Fluss von Energieexporten sicherzustellen. Parallel dazu wurde die US-Entwicklungsfinanzierungsbehörde angewiesen, politische Risikoversicherungen für den Seehandel in der Golfregion bereitzustellen. Die Maßnahme zielt darauf ab, die zuletzt erheblich gestiegenen Risiken für den globalen Öltransport zu begrenzen. Gleichwohl bleiben Zweifel an der kurzfristigen Umsetzbarkeit bestehen - entsprechend ziehen die Ölpreise im heutigen Handel wieder an.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Adidas

Die Aktie des Sportartikelherstellers gerät nach Vorlage der Jahreszahlen und eines verhaltenen Ausblicks spürbar unter Druck. Zwar bestätigte Adidas für 2025 ein Rekordjahr, für 2026 stellt das Management jedoch lediglich eine Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Milliarden Euro in Aussicht. Belastend wirken dabei erwartete Gegenwinde durch Währungseffekte sowie mögliche Zollrisiken. Bayer

Auch Bayer notiert im Zuge der aktuellen Quartalszahlen im Minus. Der Konzern weist für 2025 einen deutlich größeren Nettoverlust aus, nachdem anhaltende Rechtsstreitigkeiten in den USA die Ergebnislage weiter belasten. Die weiterhin ungelöste Klagewelle sorgt damit erneut für Zurückhaltung auf Investorenseite. Continental

Die Aktie des Automobilzulieferers zeigen sich ebenfalls schwächer. Marktteilnehmer reagieren auf die kommunizierten Ziele im margenstarken Reifensegment, die für das laufende Jahr ein operatives Ergebnis implizieren, das unter den bisherigen Markterwartungen liegt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UG5B2N 9,41 23006,181576 Punkte 25,71 Open End DAX Bull UN14YP 3,46 23590,228918 Punkte 66,33 Open End DAX Bull UG5FVS 7,36 23222,293022 Punkte 34,38 Open End Gold Bull UN4X0Y 14,44 4994,440444 USD 28,3 Open End DAX Bull UG4ZBN 25,11 21381,667277 Punkte 9,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Palantir Technologies Inc. Call UG1H81 15,44 150,00 USD 4,56 17.06.2026 DAX Call UG48BE 1,06 27000,00 Punkte 24,5 19.06.2026 Accenture Plc. Put UN3ZJ9 4,03 250,00 USD -3,2 17.06.2026 TSMC Call UN0N1K 5,89 300,00 USD 4,13 17.06.2026 Bayer AG Put UG75U8 6,30 38,00 EUR -2,45 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit adidas AG Long HC281K 2,98 98,088008 EUR 3 Open End Tui AG Long UG46HH 5,42 4,774372 EUR 3 Open End DAX Long UG4YER 1,80 22604,276018 Punkte 20 Open End Newmont Inc Long UN377D 8,81 88,911951 USD 4 Open End DAX Long UG5Z1N 1,26 22207,744078 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.03.2026; 10:15 Uhr;

