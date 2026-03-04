Bad Wimpfen (ots) -Lidl Connect triumphiert beim Deutschen App-Award 2026: Die Mobilfunkmarke wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv ausgezeichnet. In einer repräsentativen Umfrage haben über 23.000 Verbraucher mobile Anwendungen aus 48 Kategorien hinsichtlich des Angebots, des Bedienkomforts und der Servicequalität bewertet.In der Kategorie "Lifestyle & Shopping" im Segment "Service-Apps von Mobilfunkdiscounter" erhält die Lidl Connect App ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis von 77,5 von 100 Punkten. Besonders die hohe Bedienungsfreundlichkeit (87,5 Punkte) überzeugt. Über die App lassen sich Mobilfunktarife einfach und flexibel per Smartphone verwalten, Guthaben aufladen sowie Daten- und Verbrauchsstände jederzeit einsehen. Damit macht Lidl Connect die Nutzung der Mobilfunkleistungen einfach und transparent.Lidl Connect bietet flexible Prepaid-Mobilfunktarife im leistungsstarken Vodafone-Netz. Die Angebote richten sich an Verbraucher, die Telefonie, SMS und mobiles Internet zu günstigen Konditionen mit einfacher Handhabung über die App nutzen möchten.Die Lidl Connect-Tarife bieten unter anderem folgende Leistungen:- Smart-Tarife im 5G-Netz und verschiedene Datenvolumen-Optionen für mobiles Surfen, Telefonie- und SMS-Flatrates inklusive.- Unlimited on Demand-Tarife im 5G-Netz, bei denen nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens weiteres Datenvolumen unkompliziert und ohne Zusatzkosten nachgebucht werden kann.- Flexible Nutzung ohne Vertragsbindung, monatlich kündbar und ohne verpflichtende Laufzeit.- Kostenlose App-Funktionen zur Tarifverwaltung, Guthabenaufladung und Übersicht über Verbrauch, Optionen und viele weitere Funktionen direkt auf dem Smartphone."Der Deutsche App-Award ist für uns und unseren Mobilfunkpartner Vodafone eine besondere Anerkennung. Die Auszeichnung bestätigt, dass bei Lidl Connect Mobilfunk konsequent einfach und nutzerzentriert umgesetzt wird. Das positive Feedback der über 23.000 Teilnehmer motiviert uns, den digitalen Alltag unserer Kunden durch Lidl Connect auch in Zukunft mit echtem Mehrwert zu bereichern", sagt Steffen Graf, Leitung Non Food, Near Food und Ergänzungsangebote der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6228451