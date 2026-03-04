Berlin (ots) -Mehr als jede und jeder zehnte Schüler oder Schülerin ist nach Angaben der Aktion "Fairplayer (https://www.fairplayer.de/)" mindestens einmal wöchentlich Opfer von Mobbing oder selbst an Mobbing beteiligt. Wie können Bildungseinrichtungen mit dieser und anderen Formen von Gewalt umgehen? Gewaltprävention an Schulen ist ein zentrales Thema des Gemeinschaftsstandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf der didacta am 10.-14. März 2026 in Köln. Darüber hinaus werden aber auch Themen aus dem Kita-Bereich, der Verkehrssicherheit oder der allgemeinen Sicherheit aufgegriffen. In Halle 8, Stand B010-C011, stehen folgende Organisationen für Fragen und Gespräche zur Verfügung:- Die Unfallkasse NRW präsentiert ihren Schulentwicklungspreis (https://www.schulentwicklungspreis.de/) und den Kita Notfallordner (https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-gesundheitsschutz/betriebsart/kindertagespflege/notfallkonzept.html).- Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) informiert mit seiner Aktion "Safe Way. Dein Weg. Deine Sicherheit (https://www.dvr-jugendaktionen.de/)" über Gefährdungen auf dem Weg zur Schule und zum Ausbildungsbetrieb.- Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellt ihren "Renten Blicker (https://www.rentenblicker.de/)" vor: Was Auszubildende über die Rente wissen sollten.- Die DGUV unterstützt das Thema Gewaltprävention mit ihrer Kampagne GewaltAngehen (https://www.dguv.de/gewalt-angehen/index.jsp) und präsentiert die Berufsschulaktion "Jugend will sich-er-leben", deren aktuelles Jahresthema lautet: "Gewaltfrei. Bin dabei (https://www.jwsl.de/)"SprechstundeDas zentrale Informationsangebot der DGUV und Ihrer Partnerinnen und Partner ist eine "Sprechstunde (https://www.dguv.de/de/mediencenter/termine/veranstaltungs-details_665026.jsp)", in der Referentinnen und Referenten einzelne Themen vorstellen und mit dem Publikum diskutieren.Regelmäßige Themen-Angebote der Sprechstunde auf der Bühne des Gemeinschaftsstandes der DGUV in Halle 8, Stand B010-C011 sind:- Schulpsychologisches Krisenmanagement und Prävention, Landesteam Schul-psychologisches Krisenmanagement NRW Alle Schulen in NRW können beim Thema Gewaltprävention auf ein breit aufgestelltes Unterstützungssystem zurückgreifen. Dieses wurde durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW in Kooperation mit der Unfallkasse NRW und den kommunalen Spitzenverbänden aufgebaut.- Fairplayer-Programm, Prof. Dr. Herbert Scheithauer et al. Füreinander. Miteinander. Das ist das Ziel von Fairplayer: Menschen dazu bewegen, Verantwortung, Toleranz und Fairplay zu zeigen, entsprechend zu handeln und Vorbild für andere zu sein.- PeRisikoP, LKA NRW PeRisikoP ist ein Konzept der Polizei NRW zur Früherkennung von und zum Umgang mit Personen mit Risikopotenzial. Ziel ist es, risikoträchtige Personen frühzeitig zu erkennen - auch losgelöst von politischen oder religiösen Motiven.- Kita Potenzial und Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung von Kindern unter 3 Jahren, Sophia Thomas, DGUV- Kita Notfallordner, Jessica Rehse, UK NRW- Selbstregulationskompetenz und Gewalt/Unfallprävention, Dr Petra Arndt, ZNL (nur am 10.03 von 14:45 bis 15.30h)Das kulturelle Rahmenprogramm auf der Bühne übernimmt das politische Kinder- und Jugendtheater Theatertill (https://www.theatertill.de/). Es nähert sich dem Thema Gewalterfahrung mit den Mitteln des Schauspiels.Eintrittsgutscheine für die didactaDie DGUV vergibt Eintrittsgutscheine für die didacta 2026. Die ersten 100 Interessierten, die eine Mail an veranstaltungen@dguv.de schicken, erhalten einen Eintritts-Code. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Datenschutzhinweis: Zur Durchführung verarbeiten wir ausschließlich die E-Mailadresse der Einsendenden. Wir löschen die E-Mail sowie die Antwortmail spätestens mit dem Ende der didacta 2026. Eine darüber hinaus gehende Speicherung von Daten findet nicht statt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Unser Datenschutzbeauftragter ist unter datenschutzbeauftragter@dguv.de erreichbar. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Rechten als betroffene Person, stehen unter www.dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6228448