Apps statt Webseiten. Wachstum statt Niedergang. Base44-Boom und Harmony im Aufwind. Kauft Wix die Hälfte aller Aktien zurück?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|66,82
|68,72
|12:17
|68,00
|69,00
|12:11
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:00
|Wix rises after mixed Q4, announces $250M private placement
|11:58
|Wix.com-Aktie steigt um 7,2 % nach 250-Millionen-Dollar-Investment und angepasster Umsatzprognose
|10:42
|Wix: 100 Millionen ARR in Rekordzeit und Mega-Buybacks
|Apps statt Webseiten. Wachstum statt Niedergang. Base44-Boom und Harmony im Aufwind. Kauft Wix die Hälfte aller Aktien zurück Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|10:15
|Base44 hits $100 million ARR nine months after Wix acquisition, one year after founding
|10:13
|Wix raises $250m to invest in AI
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WIX.COM LTD
|68,00
|+6,15 %