Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1
Xetra
04.03.26 | 12:01
238,90 Euro
+0,29 % +0,70
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

DAX Gewinner im Fokus: Deutsche Börse Aktie nach starkem Handelstag

Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 notierten lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren DAX Gewinnern zählte erneut die Deutsche Börse Aktie.

Die Deutsche Börse (DB1) verteuerte sich um 2,23 Prozent und war damit der stärkste Wert im Leitindex. Ebenfalls unter den Gewinnern:

  • Qiagen mit +0,72 %

Damit rückte insbesondere die Deutsche Börse Prognose verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer.

 ? Deutsche Börse WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Ticker: DB1

Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart

Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


