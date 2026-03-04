EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EUROKAI GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die EUROKAI GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.eurokai.de/investor-relations/unsere-finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.eurokai.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.eurokai.de/investor-relations/unsere-finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.eurokai.de/en/investor-relations/financial-reports
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUROKAI GmbH & Co. KGaA
|Kurt-Eckelmann-Straße 1
|21129 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.eurokai.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2285580 04.03.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group