Bonn (www.anleihencheck.de) - Sanae Takaichis überwältigender Sieg bei den vorgezogenen Neuwahlen in Japan verschafft der Liberaldemokratischen Partei (LDP) eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus und starken politischen Rückenwind, so die Analysten von Postbank Research.Dies ermögliche ihr, umfassende Wirtschafts- und Fiskalreformen voranzutreiben. Sie habe mehrjährige Investitionen angekündigt, während das Wachstum der Staatsverschuldung höchstens auf das nominale BIP-Wachstum begrenzt werden solle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
