Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Krieg bleibt das beherrschende Thema an den Finanzmärkten und die anhaltenden Militärschläge sorgen für ein hohes Maß an Unsicherheit, so die Analysten der Helaba.Mit der faktischen Schließung der Straße von Hormus seien die Energiepreise sprunghaft gestiegen und damit auch die Inflationssorgen. EZB-Chefvolkswirt Lane habe bereits vor einem Inflationsschub gewarnt, sollte der Krieg länger anhalten. Infolgedessen seien die Zinssenkungserwartungen verdrängt worden und die Kurse am Rentenmarkt hätten über den gesamten Laufzeitbereich kräftige Verluste erlitten. Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren würden im Vergleich zu Montagvormittag etwa 15 Basispunkte höher bei 2,78% rentieren. Kürzere Laufzeiten würden zum Teil noch stärkere Aufschläge verzeichnen, die Bundkurve habe sich verflacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
