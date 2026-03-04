Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Talfahrt an den Börsen ging am Dienstagmorgen weiter, so die Deutsche Börse AG.Die Angst um eine Energiekrise habe den DAX unter die 24.000 Punkte-Marke gedrückt. Auch im ETF-Handel sei viel los gewesen. "Es herrscht große Aufregung", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. Speziell Öl- und Gas-ETCs würden extrem viel gehandelt, auch mit Hebel. "Insgesamt sehen wir aber keinen Verkaufsdruck." Auch laut Janis Völker von Lang & Schwarz herrsche keine "Panikstimmung". "Kunden reagieren sehr unterschiedlich, der Flow geht in beide Richtungen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de