Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 04.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq Analyse: Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig angespannt

Der Nasdaq 100 Index startete gestern bei 24.719 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine klare Schwächephase. Im Laufe des Vormittags setzte sich Verkaufsdruck durch, bevor sich am Nachmittag eine Gegenbewegung entwickelte. Erst am späten Handelstag gelang es den Bullen, den Index deutlich nach oben zu treiben und einen Großteil der Verluste wieder auszugleichen.

Der Nasdaq konnte sich im Zuge dieser Erholung wieder über die Marke von 24.750 Punkten schieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigen sich erneut leichte Abgaben.

Damit bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose weiterhin vorsichtig, während wichtige technische Marken in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Nasdaq Analyse - Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

