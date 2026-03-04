DAX Prognose für Mittwoch, 04.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 gingen lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren Gewinnern im Leitindex zählte erneut die Deutsche Börse Aktie, die um 2,23 % zulegen konnte. Ebenfalls positiv entwickelte sich Qiagen mit einem Plus von 0,72 %.

Am Ende der Tabelle standen hingegen:

Beiersdorf mit -12,80 %

Infineon mit -6,10 %

Bayer mit -5,12 %

Damit zeigt sich weiterhin ein insgesamt schwaches Marktumfeld im deutschen Leitindex.

DAX Prognose - Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

