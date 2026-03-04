Hall in Tirol (ots) -Mechatronik - Elektrotechnik - Psychologie - Wirtschaft, Gesundheits- und SporttourismusWie fühlt sich ein Psychologiestudium an? Was steckt hinter moderner Mechatronik oder Elektrotechnik? Und wie verbindet man Wirtschaft mit Gesundheits- und Sporttourismus? Antworten auf diese Fragen bietet das Schnupperstudium der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL am Samstag, 21. März 2026, von 9.30 bis 13.00 Uhr am Universitätscampus in Hall in Tirol sowie am Studiencampus in Landeck.Schnuppern können Interessierte dabei am Universitätscampus in Hall in das Bachelor-Studium Psychologie und in die Bachelor-Studien Elektrotechnik, Mechatronik und am Studiencampus Landeck in das Bachelor-Studium Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus, die von der UMIT TIROL gemeinsam mit der Universität Innsbruck angeboten werden. Zum Schnupperstudium kann man sich unter www.umit-tirol.at/schnupper anmelden.Unter dem Motto "erst probieren, dann studieren" erhalten Studieninteressierte Maturant*innen dabei einen realistischen Einblick in den Studienalltag. In spannenden Schnuppervorlesungen und Praxisformaten werden Themen wie "Klassische Experimente der Psychologie", "Robotik, autonome Systeme und KI: Wie man Fahrradfahren lernt" oder "Strategisches Management im Alpintourismus" vorgestellt. Weiters bietet das Mechatronik-Labor der Privatuniversität UMIT TIROL Technik zum Anfassen, es wird der moderne Universitätscampus mit Studentenheim vorgestellt und Studierende und das Student Service geben einen Einblick in das studentische Leben der Universität.Mit dem Schnupperstudium will die Privatuniversität UMIT TIROL eine wichtige Entscheidungshilfe für Studienanfänger bieten. "Auch bei einem großen Informationsangebot bleibt es für viele schwierig, sich ein konkretes Bild vom Studienalltag zu machen. Neben beruflichen Perspektiven spielt vor allem die Frage eine zentrale Rolle, ob die Inhalte den eigenen Interessen entsprechen. Das Schnupperstudium der Privatuniversität UMIT TIROL soll Studieninteressierten genau hier Orientierung bieten. ", sagt die Rektorin der UMIT TIROL, Priv.-Doz.in Dr.in Margit Raich.Die Teilnahme am Schnupperstudium ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich unterwww.umit-tirol.at/schnupperWeitere Informationen zum Studienangebot der UMIT TIROL finden Sie unterwww.umit-tirol.at/studienE-Mail: studentservice@umit-tirol.atTelefon: +4350 8648-3817Schnupperstudium der Privatuniversität UMIT TIROLUnter dem Motto "erst probieren, dann studieren" erhalten Studieninteressierte einen realistischen Einblick in den Studienalltag der Privatuniversität UMIT TIROL. In spannenden Schnuppervorlesungen und Praxisformaten werden Themen wie "Klassische Experimente der Psychologie", "Robotik, autonome Systeme und KI: Wie man Fahrradfahren lernt" oder "Strategisches Management im Alpintourismus" vorgestellt.Datum: 21.03.2026, 09:30 Uhr - 21.03.2026, 13:00 UhrArt: Allgemeine TermineOrt: Universitätscampus der Privatuniversität UMIT TIROL, Studiencampus LandeckEduard-Wallnöfer-Zentrum 16060 Hall in TirolÖsterreichURL: https://www.umit-tirol.at/schnupperSchnupperstudium an der Privatuniversität UMIT TIROL Alle Infos finden Sie hier! (https://www.umit-tirol.at/page.cfm?vpath=studien/bachelor/landing-schnupperstudium)Pressekontakt:UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologieMag. Johannes SchwaighoferTelefon: 06644618201E-Mail: johannes.schwaighofer@umit-tirol.atWebsite: https://www.umit-tirol.atOriginal-Content von: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154764/6228489