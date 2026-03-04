PALFINGER AG zeigt 2025, warum der Nebenwert bei Investoren als "Qualitäts-Industrie" gilt: starker Free Cashflow, deutlich geringere Nettofinanzverschuldung und eine robuste Eigenkapitalquote - obwohl Umsatz und Ergebnis leicht nachgeben. Unterm Strich bleibt die Botschaft klar: Effizienz und Bilanzkraft werden zum Wachstumstreiber, während das Unternehmen mit der Strategie 2030+ "Reach Higher" die nächste Expansion vorbereitet. Zahlencheck 2025: Solide Performance, aber leichte Dellen bei Marge und EBIT Palfinger spricht vom drittbesten Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Die operativen Kennzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
