Eigentlich galt Ray Dalio zuletzt als vorsichtiger Krypto-Optimist. Noch im Sommer empfahl der Gründer des Weltmarktführers Bridgewater Associates eine Mischung aus Gold und Bitcoin als Schutz gegen den Verfall des US-Finanzsystems. Doch nun folgt die scharfe Korrektur: Inmitten einer massiven geopolitischen Krise bricht Dalio plötzlich mit dem digitalen Gold. Für ihn gibt es ab sofort nur noch das Original.In einem aktuellen Auftritt im "All-In Podcast" wählte Dalio deutliche Worte. Anleger sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär