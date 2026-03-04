Die Bilfinger-Aktie konnte das Allzeithoch vom Februar mit rund 129 € nicht halten und korrigierte wieder. Wie fast alle Aktien litt sie auch unter dem Iran-Angriff. Am Mittwoch verliert sie aktuell -2% und steht bei 108 €. Jetzt wieder einsteigen? Zielwerte erreicht Unter dieser Überschrift lassen sich die Geschäftszahlen für 2025 vom 4. März beschreiben. Die Geschäfte verliefen zweigeteilt. Die Chemieaktivitäten blieben herausfordernd. Gut liefen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de