Die großen europäischen Energiekonzerne stehen derzeit erneut im Fokus der Analysten. Vor dem Hintergrund weiterhin robuster Cashflows, vergleichsweise moderater Bewertungen und eines vorteilhaften Umfelds für Öl- und Gaspreise haben die Experten von Jefferies mehrere Branchenvertreter erneut mit Kaufempfehlungen versehen. Shell-Aktie Für die Aktie von Shell bleibt die Einschätzung der Experten klar positiv. Die Analysten bestätigen ihr Votum "Buy" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de