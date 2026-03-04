München (ots) -Anlässlich des internationalen Energiespartags am 5. März betont die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die Bedeutung von Energieeffizienz für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. "Die Energie, die gar nicht erst verbraucht wird, verursacht keine Kosten und schont die Umwelt. Effizienz ist daher ein zentraler Hebel für das Erreichen der Klimaziele und zugleich ein Beitrag zur Standortsicherung. Das gilt umso mehr, als derzeit infolge des Iran-Krieges eine Verknappung des Öl-, Benzin- und Gasnachschubs und eine entsprechende Verteuerung dieser Energien zu befürchten ist", erläutert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag 2025 bei 10.553 Petajoule (PJ) und damit nahezu auf dem Vorjahresniveau (-0,1 Prozent). "Wie unser 14. Monitoring der Energiewende zeigt, ist diese Entwicklung differenziert zu bewerten", sagt Brossardt und führt aus: "Sie ist unter anderem auf die kühlere Witterung, konjunkturelle Effekte in energieintensiven Branchen sowie Preisentwicklungen bei einzelnen Energieträgern zurückzuführen." Gleichzeitig zeigt sich, dass die CO2-Emissionen der Energiewirtschaft 2025 gegenüber 1991 um rund 61 Prozent gesunken sind.Aus Sicht der vbw ist entscheidend, dass Effizienzgewinne strukturell verankert und nicht allein konjunkturell bedingt sind. "Unsere bayerischen Unternehmen investieren kontinuierlich in wirksame Prozesse, Digitalisierung und neue Technologien. Diese Innovationskraft ist ein wesentlicher Treiber der Transformation", betont Brossardt. Gleichzeitig warnt die vbw vor Fehlanreizen: "Hohe Energiepreise dürfen nicht zum alleinigen Effizienztreiber werden und dadurch die industrielle Wertschöpfung gefährden. Nachhaltig verankerte Produktivität muss durch Innovation, Investitionen und planbare Rahmenbedingungen entstehen - nicht durch Produktionsrückgänge", erläutert Brossardt.Die bayerische Wirtschaft leistet mit technologischen Lösungen - von energieeffizienten Produktionsverfahren bis zu digitalen Steuerungssystemen - einen wesentlichen Beitrag zur globalen Emissionsminderung. "Bayerische Unternehmen entwickeln und exportieren Effizienztechnologien in alle Welt. Damit stärken sie Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zugleich", so Brossardt abschließend.Pressekontakt:Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203, charlotte.offermann@vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6228531