Münster (ots) -Eurojackpot schon wieder geknackt: In der Ziehung am Dienstag (3. März) gewann ein Glückspilz aus Slowenien zehn Millionen Euro. Nur wenige Tage zuvor war der Jackpot am Freitag (27. Februar) nach Baden-Württemberg gegangen.1, 9, 14, 35, 49 sowie 2 und 10: So lauten die Gewinn- und Eurozahlen der Eurojackpot-Ziehung von Dienstag (3. März). Und die stehen nur bei einem Spielteilnehmer aus Slowenien auf der Spielquittung. Zum sechsten Mal seit Start von Eurojackpot im März 2012 schaffte es damit ein Tipper aus diesem Land, den Jackpot zu knacken. Erst am vergangenen Freitag (27. Februar) war dies einem Spielteilnehmer in Baden-Württemberg gelungen.Weitere GewinnerZudem werden neun weiteren Eurojackpot-Tippern nach der Dienstagsziehung je 79.686,70 Euro überwiesen. Diese Gewinner kommen aus Bayern (3), Berlin, Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien und Schweden. Ihnen fehlten nur die beiden Eurozahlen 2 und 10.Nächste ZiehungDie nächste Chance bei Eurojackpot wartet bereits am 6. März (Freitag). Dann startet der Jackpot schon wieder mit zehn Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in jeder Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6228529