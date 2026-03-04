© Foto: DALL·E

In der Nacht auf Mittwoch wurden wichtige Konjunkturdaten aus China gemeldet. Die sind besser ausgefallen als erwartet. Ein gutes Zeichen auch für die deutsche Wirtschaft? Die Industriekonjunktur kommt langsam wieder in Fahrt Ungeachtet des KI-Booms kommt die globale Industriekonjunktur nach dem Ende der Corona-Pandemie nur langsam wieder in Gang. Das hängt vor allem auch mit der Schwäche der chinesischen Wirtschaft zusammen, die aufgrund der hohen Exportabhängigkeit die deutsche Wirtschaft überproportional trifft. Doch es gibt immer mehr Anlass zur Hoffnung. Schon seit einigen Monaten zeichnet sich eine Wende bei wichtigen Industrie- und Stimmungsdaten ab. Noch ist das Niveau zwar niedrig, …