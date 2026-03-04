DJ Spaniens Ministerpräsident Sanchez bekräftigt Ablehnung von Iran-Krieg

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat seine Ablehnung des Krieges im Iran auch nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump bekräftigt. In einer öffentlichen Ansprache am Mittwoch kritisierte Sanchez das iranische Regime, sagte jedoch, der Konflikt werde nicht zu einer gerechteren internationalen Ordnung führen und die Ziele der USA seien unklar. Sanchez warnte, dass der Krieg zu einem langen Konflikt mit erheblichen Folgen für die Wirtschaft werden könnte.

Präsident Trump hatte gedroht, den Handel mit Spanien einzustellen, nachdem Madrid mitgeteilt hatte, es werde den USA im Rahmen der Iran-Angriffe keinen Zugang zu seinen Stützpunkten gewähren. Es ist unklar, wie die USA Handelsbeschränkungen gegen ein einzelnes Land der Europäischen Union verhängen könnten. Der aus 27 Staaten bestehende Wirtschaftsblock erlaubt den freien Warenverkehr über die Grenzen hinweg und verfügt über eine gemeinsame Handelspolitik.

"Wir werden uns nicht zu Komplizen bei etwas machen, das schlecht für die Welt ist und zudem unseren Werten und Interessen zuwiderläuft, nur aus Angst vor irgendjemandes Repressalien", sagte Sanchez.

Der Sozialdemokrat Sanchez warnte, dass der Konflikt im Iran vielfältige negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Stabilität haben könnte. Er verglich die Situation mit dem Irak-Krieg von 2003, der laut Sanchez zu einem drastischen Anstieg des islamistischen Terrorismus, einer Migrationskrise und einem allgemeinen Anstieg der Lebenshaltungskosten führte.

Spanien verfüge über die nötigen Ressourcen, um dieser Krise zu begegnen und seinen Unternehmen zu helfen, die potenziellen Auswirkungen abzumildern, sagte er. "Wir müssen uns auf einen langen Krieg mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft einstellen", sagte er.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 04:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.