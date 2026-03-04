Frankfurt am Main (ots) -Ab Juli übernimmt Vanessa Zaher (47) die Position der Pressesprecherin und Leiterin der Abteilung Presse & Kommunikation bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank. In dieser Funktion berichtet sie direkt an die Vorstandssprecherin Nikola Steinbock. Zaher wechselt vom Hessischen Rundfunk (hr) zur Rentenbank. Dort war sie seit 2017 tätig, zuletzt als Unternehmenssprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation. Sie folgt auf Christian Pohl, der sich künftig auf seine Aufgaben als Geschäftsführer der Edmund Rehwinkel-Stiftung konzentriert."Mit Vanessa Zaher gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Kommunikation mit umfassender Erfahrung in Veränderungsprozessen und im Dialog mit unterschiedlichen Stakeholdern. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die Kommunikation der Rentenbank konsequent weiterentwickeln und unsere Position als starker Partner für die Landwirtschaft sowie den ländlichen Raum weiter stärken", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der Rentenbank. "Unsere Geschäftsstrategie haben wir noch klarer an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden, Vertriebspartner und weiteren Stakeholdern ausgerichtet. Ziel unserer strategischen Kommunikation ist es, unsere Angebote richtig zu platzieren, den Dialog zu intensivieren und gerade in herausfordernden Zeiten als verlässlicher Partner präsent zu sein. Zugleich stärken wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber, um die besten Talente zu gewinnen", so Steinbock weiter. "Ich freue mich sehr auf Vanessa und die Kompetenzen und Fähigkeiten, mit denen sie unser Team weiter stärken wird."Vanessa Zaher: "Die Landwirtschaftliche Rentenbank steht für Stabilität und langfristige Perspektiven in einem dynamischen Umfeld. Ich freue mich sehr darauf, ab Juli die Kommunikation zu verantworten und die strategische Ausrichtung der Bank aktiv zu begleiten. Eine klare Positionierung und ein offener Dialog mit Kunden, Vertriebspartnern und Öffentlichkeit sind zentrale Aufgaben, die ich gemeinsam mit dem Team engagiert angehen möchte."Vanessa Zaher verfügt über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen der Unternehmenskommunikation. Beim Hessischen Rundfunk verantwortete sie unter anderem zwischen 2023 und 2025 die interne und externe Change-Kommunikation im Rahmen umfassender Transformationsprozesse. Anfang 2025 übernahm sie die Leitung der Unternehmenskommunikation und die Rolle der Unternehmenssprecherin. Zuvor leitete sie die Beitragskommunikation für den WDR. Weitere berufliche Stationen waren die Unternehmenskommunikation von Axel Springer, die TV-Produktionsfirma GrundyUFA sowie die PR-Agentur Piabo.Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internet unter:https://www.rentenbank.de/presse/Vanessa-Zaher-verantwortet-ab-Juli-die-Kommunikation-bei-der-Rentenbank/Pressekontakt:Anne Hesse, Tel.: 069 2107-922, Fax: 069 2107-6447E-Mail: anne.hesse@rentenbank.deOriginal-Content von: Landwirtschaftliche Rentenbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34948/6228550