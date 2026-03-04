Linz (www.anleihencheck.de) - Bereits Anfang der Woche wurde berichtet, dass der US-Dollar seit der Eskalation im Nahen Osten an Stärke gewinnen konnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese Stärke setze sich weiterhin fort. Während am vergangenen Freitag EUR/USD-Kurse um 1,1800 gehandelt worden seien, habe der gestrige Tiefstkurs 1,1528 erreicht. Die US-Währung fungiere in geopolitisch angespannten Phasen als sicherer Hafen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de