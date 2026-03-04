Delaware (www.anleihencheck.de) - Die folgenden Auszüge stammen aus einer aktuellen Analyse der Lazard Geopolitical Advisory Group zu den möglichen Markt- und Konjunkturfolgen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten:Während sich das dominante Narrativ auf Öl konzentriere, würden die Märkte zugleich gewinnen, das Risiko eines länger anhaltenden Konflikts einzupreisen, der die Kapitalrenditen belasten könnte. Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate hätten die Börse Abu Dhabi sowie den Dubai Financial Market am 2. und 3. März geschlossen. Der konventionelle Zusammenhang zwischen Angebotsunterbrechungen und Ölpreisen würde nahelegen, dass die Preise bei einer anhaltenden Blockade der Meerenge auf 110 US-Dollar steigen könnten; die unkonventionelle und systemische Natur der Risiken deute jedoch auf weiteres Aufwärtspotenzial über dieses Niveau hinaus hin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
