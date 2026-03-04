Wien (www.fondscheck.de) - Uwe Bachert ist am 1. März als Head of Wholesale bei Pecora Capital Deutschland eingestiegen, so die Experten von FONDS professionell. In dieser Funktion solle er dem Chatrier Value Fund bei Investoren in Deutschland und Österreich mehr Bekanntheit verschaffen.Bachert komme vom norddeutschen Vermögensverwalter Heemann, für den er bis Ende 2025 als Vertriebsdirektor gearbeitet habe. Bachert sei bereits 1988 bei einem Finanzvertrieb in die Branche eingestiegen. 1999 sei er auf die Asset-Management-Seite zu Pioneer Investments gewechselt, danach habe er unter anderem in Sales-Teams für die Cominvest, Sauren, Veritas Investment und Discover Capital (Squad Fonds) gearbeitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
