DJ Euroraum-Erzeugerpreise im Januar weiter unter Vorjahresniveau
DOW JONES--Von den Produzenten des Euroraums ist auch zu Jahresbeginn kein Inflationsdruck ausgegangen. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat zwar um 0,7 Prozent, lagen aber um 2,1 (Dezember: minus 2,0) Prozent, unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von plus 0,2 und minus 2,7 Prozent prognostiziert. Ohne Energie ergaben sich Anstiegsraten von 0,6 und 1,2 (1,0) Prozent.
March 04, 2026
