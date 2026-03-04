EQS-News: Zendure DE GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

DÜSSELDORF, Germany, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Zur Feier des 81-jährigen Jubiläums der UNESCO und als offizieller Partner des World Engineering Day for Sustainable Development 2026 revolutioniert Zendure die Art und Weise, wie wir Energie verbrauchen. Mit der grünen Vision der UNESCO für eine nachhaltige Zukunft demokratisiert das Unternehmen den Zugang zu sauberer, zuverlässiger und erschwinglicher Energie. Durch seine innovativen Solartechnologien und Speichersysteme treibt Zendure einen spürbaren Wandel hin zu globaler Nachhaltigkeit voran. Eine in persönlicher Erfahrung verwurzelte Mission Die Mission von Zendure, das 2017 gegründet wurde, ist für CEO Bryan Liu eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Als er im ländlichen China aufwuchs, lernte Liu oft beim schwachen Licht einer Kerosinlampe. Als der Strom schließlich sein Dorf erreichte, war der Wandel sofort spürbar. "Die Elektrifizierung meines Dorfes hat alles verändert", erinnert sich Liu. "Sie brachte Sicherheit, Chancen und eine bessere Lebensqualität. Diese Erfahrung treibt alles an, was wir bei Zendure tun." Heute positioniert dieser Antrieb das Unternehmen als weltweiten Pionier für Plug-in-Heimenergiemanagementsysteme (HEMS). Was als Bemühung begann, Solarenergie einfach zu machen, hat sich zu einem umfassenden Ökosystem entwickelt, das leistungsstarke Hardware, KI-gesteuerte Software und intelligente Energiedienstleistungen kombiniert. Solarenergie, vereinfacht und intelligent Die Philosophie von Zendure ist unkompliziert: Fangen Sie die Sonnenenergie tagsüber ein und nutzen Sie sie - kostenlos - dann, wenn es am wichtigsten ist. Das Herzstück dieses Erlebnisses ist HEMS 2.0, das Energiemanagementsystem der nächsten Generation von Zendure, das auf einer dreistufigen Architektur (Gerät, PaaS und SaaS) aufbaut. HEMS 2.0 verbindet Solarmodule, Batterien und Haushaltsgeräte nahtlos zu einem synchronisierten Ökosystem. Angetrieben wird dieses System von ZENKI 2.0, der fortschrittlichen KI-Engine von Zendure, die den Verbrauch vorhersagt, die Energieverteilung automatisiert und den Energieverbrauch basierend auf Wettervorhersagen und Strompreisen optimiert. Durch die Integration mit über 840 europäischen Energieversorgern kann ZENKI die Energiekosten von Haushalten im Vergleich zu Standardoptionen um bis zu 73 % senken. SolarFlow-Serie: Energielösungen für jedes Zuhause Im Februar 2026 stellte Zendure drei neue SolarFlow-Modelle vor, um seine branchenführende Produktmatrix zu vervollständigen. Diese Lösungen werden unterschiedlichen Anforderungen gerecht, vom Balkon-Solarspeicher bis zur Integration von Photovoltaikanlagen auf dem Dach: SolarFlow 2400 Pro Ein Flaggschiff der KI-gesteuerten, bidirektionalen AC-Speichersysteme für leistungsstarke Balkon- und Dachinstallationen. Es unterstützt eine kombinierte Eingangsleistung von bis zu 4800 W und bietet eine erweiterbare Kapazität von bis zu 16,8 kWh zur Unterstützung von Spitzenlasten. SolarFlow 2400 AC+ Eine erstklassige Nachrüstlösung, die für bestehende PV-Dachanlagen entwickelt wurde. Es ist die Premium-Retrofit-AC-gekoppelte Speicherlösung für bestehende PV-Dachanlagen. Es ermöglicht Haushalten, den Eigenverbrauch mit 2400 W bidirektionalem Wechselstrom zu steigern, ohne die aktuellen Installationen auszutauschen. SolarFlow 1600 AC+ Eine erschwingliche Einstiegsoption, die eine intelligente Steuerung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten für kleinere PV-Anlagen bietet. Alle Modelle stellen die Sicherheit mit dem ZenGuard-Batterieschutz in den Vordergrund, der über eine duale BMS-Architektur, intelligente Selbstwartung und selbstverlöschende Fähigkeiten verfügt, und bieten gleichzeitig eine vollständige Smart-Home-Integration über MQTT. Mehr als nur Speicherung: Wahre Energieintelligenz Die Vision von Zendure geht über Hardware hinaus. Mit ZenWave, einem dynamischen Stromverkaufsdienst, der für den deutschen Markt eingeführt wurde, schließt das Unternehmen den Energiekreislauf. Durch die Kombination der HEMS-Planung mit dynamischer Preisgestaltung wird die Energieoptimierung vollständig automatisiert. In Leipzig kann ein Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 5.000 kWh mit ZenWave schätzungsweise 620 € pro Jahr im Vergleich zu einem Festpreistarif sparen. "Indem wir die Nutzung sauberer Energie einfach machen, befähigen wir die Menschen, nachhaltige Lösungen in ihrem Alltag zu übernehmen", sagt Jolene Shang, Chief Marketing Officer bei Zendure. Eine nachhaltige Zukunft beschleunigen "Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen - sie näher und schneller zu bringen", sagt Liu. Das Engagement von Zendure steht im direkten Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Durch die Bereitstellung von Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie unterstützt das Unternehmen das SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie). Energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte tragen auch zum SDG 11 bei, dem Aufbau nachhaltiger Städte und Gemeinden. Darüber hinaus trägt das effiziente, umweltfreundliche Ökosystem zum SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) bei. Heute ist Zendure die einzige Marke, die ein vollständig integriertes Ökosystem aus leistungsstarker Solarspeicher-Hardware, KI-gesteuertem Energiemanagement und intelligenten Energiedienstleistungen anbietet - und damit Haushalte in ganz Europa in die Lage versetzt, Energieunabhängigkeit zu erreichen und aktiv an der Energiewende teilzunehmen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925780/image.jpg

