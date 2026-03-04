Die Gaspreise in Europa erleben derzeit einen massiven Höhenflug und erreichten mit über 65 Euro pro Megawattstunde den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Ausgelöst durch die militärische Eskalation im Nahen Osten und extrem niedrige Lagerbestände in Europa, rücken diese Energiekonzerne verstärkt in das Blickfeld von Investoren, da sie unmittelbar von der Preisrallye profitieren. Die aktuelle Versorgungslage in Europa ist kritisch, da die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE