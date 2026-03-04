Die Aktie legte seit September deutlich zu. Der Kurs könnte anhalten, wenn der Konzern sein Wachstumspotenzial ausschöpft. Diese Woche kommen Zahlen und der Ausblick auf 2026. Der Transport von Gütern ist stets ein Kompromiss zwischen Kosten und Dauer. Ein Großteil der Waren aus China findet seinen Weg per Schiff nach Europa. Seit Ende Januar bietet die DHL Group eine neue Variante. In einem Pilotprojekt testet der Logistikkonzern den Transport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE