Die Gen Z wird oft missverstanden, da ihre Lebensrealität und die Erwartungen an die Versicherungswirtschaft weit auseinandergehen. Sie wächst in einem Umfeld der ständigen Unsicherheit auf und nimmt Flexibilität wichtiger als langfristige Sicherheit. Ob die Versicherungsbranche bereit ist, sich auf die sich schnell verändernden Bedürfnisse dieser Generation einzulassen, fragt AssCompact Kolumnist Andreas Wollermann. Die Versicherungswirtschaft redet viel über die Gen Z, aber leider erstaunlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact