Osnabrück/Flensburg (ots) -Beim 27. European Newspaper Award wurde die NOZ/mh:n Page GmbH für ihre visuelle Gestaltung mit insgesamt fünf Awards ausgezeichnet. Damit setzte sich die Gesellschaft für Seitenproduktion in einem hochkarätigen Wettbewerb gegen Beiträge aus 22 Ländern durch.Die internationale Jury würdigte Arbeiten in fünf unterschiedlichen Kategorien, die in Publikationen von noz und shz veröffentlicht wurden. Darunter innovative Luftbild-Serien aus dem Emsland (Kategorie "Picture Page") sowie prämierte Titelgeschichten des Magazins "Schleswig-Holstein am Wochenende" ("Portrait" und "Visualization"). Auch die gestalterische Qualität der dritten Seite" ("Special Pages") sowie spezielle Supplement-Serien wurden mit einem Award bedacht."Die Page hat mit diesen Ergebnissen gezeigt, dass sie nicht nur die Automatisierung der Seitenproduktion vorantreibt, sondern auch strahlende Leuchtturmseiten layoutet, die die Qualität unserer Produkte stärken", sagt Page-Geschäftsführer Jan Schönstedt.Dieser Erfolg markiert einen strategischen Meilenstein für das Drittgeschäft: Die Unternehmensgruppe öffnet ihre Expertise auch für externe Partner. Verlage erhalten so die Chance, von dieser erprobten Design-Kompetenz zu profitieren und die eigene Markenqualität nachhaltig zu stärken.Die prämierten Layouts sind unter www.noz-mhn.de/news (https://noz-mhn.de/page-european-newspaper-awards/) einsehbar.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355Original-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6228658