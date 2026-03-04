Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.03.2026 12:39 Uhr
203 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund stockt grüne Bundesanleihe auf

DJ AUKTION/Bund stockt grüne Bundesanleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch laut Bundesbank bei einer Auktion grüne Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2033 im Volumen von 960 Millionen Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 22. Juli 2025): 

=== 
Emission      2,30%-ige grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2033 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,690 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  960 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  40 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,8    (3,6) 
Durchschnittsrend. 2,53%   (2,39%) 
Durchschnittskurs  98,58   (99,35) 
Mindestkurs     98,58   (99,35) 
Wertstellung    6. März 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.