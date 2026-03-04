Die vorläufigen Ergebnisse von Brenntag für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen einen schwachen Jahresabschluss, da das operative EBITA im vierten Quartal im Jahresvergleich stark zurückging und das operative EBITA für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognose lag, was auf eine gedämpfte industrielle Aktivität und anhaltenden Preisdruck zurückzuführen ist, die die Volumina belasteten. Während der Bruttogewinn des Unternehmens relativ stabil blieb und die Widerstandsfähigkeit seines Vertriebsmodells unterstreicht, litten die Ergebnisse je Aktie aufgrund von nicht zahlungswirksamen Wertminderungen und anderen Sonderposten in Höhe von 248 Mio. EUR im vierten Quartal. Die Cash-Generierung blieb ein klarer positiver Aspekt, da ein solider Free Cash Flow und ein diszipliniertes Working Capital Management die Ausschüttungen an die Aktionäre trotz schwächerer Rentabilität unterstützten. Ausblickend führt das Management auf ein gedämpftes Geschäftsjahr 2026 mit begrenzter Sichtbarkeit hin, was uns veranlasst, unser Kursziel auf 60,00 EUR (von 70,00 EUR) zu senken, während wir unser BUY-Rating beibehalten, was einem EV/adj. EBITDA von etwa 8x für 2026E entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se





